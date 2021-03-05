Адель развелась с мужем

Британская певица Адель официально развелась с предпринимателем Саймоном Конекки, сообщает Us Weekly со ссылкой на собственный источник.

Продолжительность бракоразводного процесса была связана с переделом имущества.

Сейчас супруги продолжают совместное воспитание ребенка.

О расставании пара объявила в апреле 2019 года. Пара встречалась с 2011 года, в 2012 году у Адель и Саймона родился сын Анджело, в 2017 году они сыграли свадьбу.

Ранее Адель пошутила про сброшенные после разрыва с супругом 45 кг.