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Новости культуры

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Россияне назвали любимую зарубежную писательницу

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Любимая зарубежная писательница россиян оказалась Агата Кристи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса аудиокниг Storytel.

Помимо Кристи в топ-5 зарубежных писательниц вошли Элизабет Гилберт с ее «Гором женщин», Джен Синсеро и ее «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», Айн Рэнд и ее «Атлант расправил плечи» и Роберт Гэлбрейт (псевдоним Джоан Роулинг) с книгами «Дурная кровь» и «Смертельная белизна».

Список самых популярных русскоязычных писательниц возглавила Светлана Мартынчик, известная всем под псевдонимом Макс Фрай. Также рейтинг вошли Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова.

Ранее были названы самые популярные современные российские писательницы.

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