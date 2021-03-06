Россияне назвали любимую зарубежную писательницу

Любимая зарубежная писательница россиян оказалась Агата Кристи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса аудиокниг Storytel.

Помимо Кристи в топ-5 зарубежных писательниц вошли Элизабет Гилберт с ее «Гором женщин», Джен Синсеро и ее «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», Айн Рэнд и ее «Атлант расправил плечи» и Роберт Гэлбрейт (псевдоним Джоан Роулинг) с книгами «Дурная кровь» и «Смертельная белизна».

Список самых популярных русскоязычных писательниц возглавила Светлана Мартынчик, известная всем под псевдонимом Макс Фрай. Также рейтинг вошли Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова.

Ранее были названы самые популярные современные российские писательницы.