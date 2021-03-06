На шоу «Голос.Дети» объяснили успешное выступление дочери известного музыканта

В новом сезоне шоу «Голос.Дети» на Первом канале приняла участие дочь популярного российского певца Сергея Трофимова и успешно прошла первый этап.

На «слепых прослушиваниях» девочка пела песню Overjoyed американского соул-певца Стиви Уандера, к ней повернулись все три наставника — Светлана Лобода, Егор Крид и Баста.

После этого ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев вышел на сцену, чтобы объяснить успех участницы. Он спросил у судей, был ли кто-нибудь из них знаком с девочкой, а затем рассказал, чья она дочь.

«Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?» — задал он вопрос.

Затем Нагиев заверил телезрителей, что наставники повернулись из-за таланта девочки. Баста посоветовал Трофимовой приготовиться к тому, что у нее за спиной могут возникнуть слухи, и заявил, что она не виновата в том, что является талантливым ребенком известных родителей.

Девочка выбрала своим наставником Крида.

Ранее сообщалось, что Нагиев раскритиковал Крида на детском «Голосе».