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Автор песни «Пусть бегут неуклюже» попал в больницу

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В Москве попал в больницу автор песни Крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» Александр Тимофеевский. Об этом сообщает РЕН.

По данным телеканала, 87-летний писатель и сценарист почувствовал себя плохо утром 7 марта. В ходе обследования выяснилось, что у него обострилось заболевание пищеварительного тракта.

Сейчас мужчина продолжает оставаться под наблюдением врачей.

Совесткий и российский писатель, сценарист и поэт родился в Москве в 1933 году. В 1963-1983 годах работал редактором на киностудии «Союзмультфильм».

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