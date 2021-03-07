Автор песни «Пусть бегут неуклюже» попал в больницу

В Москве попал в больницу автор песни Крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» Александр Тимофеевский. Об этом сообщает РЕН.

По данным телеканала, 87-летний писатель и сценарист почувствовал себя плохо утром 7 марта. В ходе обследования выяснилось, что у него обострилось заболевание пищеварительного тракта.

Сейчас мужчина продолжает оставаться под наблюдением врачей.

Совесткий и российский писатель, сценарист и поэт родился в Москве в 1933 году. В 1963-1983 годах работал редактором на киностудии «Союзмультфильм».