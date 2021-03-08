Донцова и Акунин оказались самыми популярными среди россиянок писателями

Автор фэнтези Елена Звездная, писательница Дарья Донцова и автор детективов Борис Акунин оказались самыми популярными писателями среди россиянок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование группы компаний «ЛитРес».

Учитывались продажи книг авторов за последние 10 лет. Кроме того, в топ-10 вошли Татьяна Устинова, Александра Маринина, Татьяна Полякова, Наталья Жильцова, Марина Суржевская и Милена Завойчинская. Замыкает десятку Сергей Лукьяненко.

Самыми популярными у женской аудитории книгами стали роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», нон-фикшн-книга «Очаровательный кишечник» Джулии Эндерс и роман «До встречи с тобой» британской писательницы Джоджо Мойес. Также в первую десятку вошли «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее» Э. Л. Джеймс, «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» Мари Кондо, «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Пять языков любви» Гэри Чэпмена.

Ранее россияне назвали любимую зарубежную писательницу.