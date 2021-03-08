Донцова и Акунин оказались самыми популярными среди россиянок писателями

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Новости культуры

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Дарья Донцова. Популярная писательница сумела победить рак груди, несмотря на то что болезнь обнаружили, когда она уже достигла последней, четвертой стадии. Как рассказывала Донцова в одном из своих интервью, когда в 1998 году она обратилась к онкологу, тот сказал ей без обиняков: «Жить вам осталось месяца три». «Страха смерти я не испытывала. Но у меня трое детей, пожилая мама, у меня собаки, кошка &mdash; умирать просто невозможно», &mdash; с присущим ей чувством юмора вспоминает писательница о страшном событии. Тяжелейшее лечение &mdash; курсы химиотерапии и ряд сложнейших операций &mdash; женщина переносила стойко, не жалуясь на судьбу. Более того, именно в период бесконечных процедур она впервые стала писать. Сначала просто чтобы не сойти с ума, потом &mdash; потому что поняла, что именно этим и хочет заниматься в жизни. Полностью победив болезнь, Донцова теперь не избегает разговоров о раке, а напротив, рассказывает об этом испытании, даря надежду на выздоровление онкобольным: «Можно пожалеть себя первые два часа, потом вытереть сопли и понять, что это не конец. Придется лечиться. Рак лечится». Дарья Донцова. Популярная писательница сумела победить рак груди, несмотря на то что болезнь обнаружили, когда она уже достигла последней, четвертой стадии. Как рассказывала Донцова в одном из своих интервью, когда в 1998 году она обратилась к онкологу, тот сказал ей без обиняков: «Жить вам осталось месяца три». «Страха смерти я не испытывала. Но у меня трое детей, пожилая мама, у меня собаки, кошка &mdash; умирать просто невозможно», &mdash; с присущим ей чувством юмора вспоминает писательница о страшном событии. Тяжелейшее лечение &mdash; курсы химиотерапии и ряд сложнейших операций &mdash; женщина переносила стойко, не жалуясь на судьбу. Более того, именно в период бесконечных процедур она впервые стала писать. Сначала просто чтобы не сойти с ума, потом &mdash; потому что поняла, что именно этим и хочет заниматься в жизни. Полностью победив болезнь, Донцова теперь не избегает разговоров о раке, а напротив, рассказывает об этом испытании, даря надежду на выздоровление онкобольным: «Можно пожалеть себя первые два часа, потом вытереть сопли и понять, что это не конец. Придется лечиться. Рак лечится».

Донцова и Акунин оказались самыми популярными среди россиянок писателями

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Автор фэнтези Елена Звездная, писательница Дарья Донцова и автор детективов Борис Акунин оказались самыми популярными писателями среди россиянок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование группы компаний «ЛитРес».

Учитывались продажи книг авторов за последние 10 лет. Кроме того, в топ-10 вошли Татьяна Устинова, Александра Маринина, Татьяна Полякова, Наталья Жильцова, Марина Суржевская и Милена Завойчинская. Замыкает десятку Сергей Лукьяненко.

Самыми популярными у женской аудитории книгами стали роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», нон-фикшн-книга «Очаровательный кишечник» Джулии Эндерс и роман «До встречи с тобой» британской писательницы Джоджо Мойес. Также в первую десятку вошли «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее» Э. Л. Джеймс, «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» Мари Кондо, «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Пять языков любви» Гэри Чэпмена.

Ранее россияне назвали любимую зарубежную писательницу.

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