Умер дрессировщик львов Борис Бирюков

Умер народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков. Об этом сообщил Росгосцирк на странице в Facebook.

Отмечается, что артист скончался утром в понедельник, 8 марта. Ему было 84 года.

«Ушел из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет – Борис (Бериян) Бирюков», — говорится в сообщении.

Борис Бирюков принадлежал к династии цирковых артистов, корни которой уходят в XVIII век – к цирковой династии Танти.