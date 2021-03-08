Манижа будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение — 2021»

Манижа (Manizha) победила по итогам зрительского голосования на Первом канале и будет представлять Россию в международном песенном конкурсе «Евровидение — 2021».

На конкурсе она исполнит песню «Russian woman».

На участие в «Евровидении» от России претендовали Манижа, #2Маши и Therr Maitz.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Также стало известно, что группа Little Big отказалась от участия в отборе на «Евровидение-2021». Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», отмененном из-за ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.