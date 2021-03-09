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Новости культуры

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Новый клип Little Big собрал больше 2 миллионов просмотров менее чем за сутки

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Новый клип группы Little Big на композицию Sex Machine собрал на YouTube больше 2 млн просмотров менее чем за сутки.

Одним из главных героев клипа стал Дмитрий Красилов (Пухляш). Танцор стал популярным после выхода клипа на трек Uno, с которым Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении 2020», отмененном из-за пандемии коронавируса. В конце клипа Sex Machine есть отсылка к клипу Uno, который побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале международного музыкального конкурса.

Ранее Little Big после отказа от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение — 2021» сделали заявление и пожелали удачи новому музыканту, которому выпало шанс представлять Россию.

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