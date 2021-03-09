Менеджер Манижи объяснила выбор песни для «Евровидения»

Менеджер певицы Манижи Майя Серикова в беседе с «Подъемом» объяснила выбор песни, с которой артистка представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

По словам Сериковой, песня Russian woman на русском языке была выбрана не случайно. «Нам хотелось бы, чтобы песня на языке страны, которую будет представлять артист, прозвучала на международной арене. Это же прекрасно!» — сказала она.

На вопросы о критике трека, который некоторые сочли издевательским, Серикова отвечать не стала. «Ничего не могу вам сказать. Это вопрос не ко мне», — подчеркнула она.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин не понял песню Манижи для «Евровидения».