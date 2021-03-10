По мотивам романа «Ход королевы» поставят мюзикл

Основанная дочерью Уолта Диснея компания Level Forward займется адаптацией и постановкой романа «Ход королевы» для сцены. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, ожидается, что роман превратят в мюзикл.

При этом актерский состав, режиссер мюзикла и дата начале репетиций пока остаются неизвестными.

До этого Level Forward уже поставила на Бродвее четыре шоу в 2019 году, одним из которых было «Что для меня значит Конституция».

Роман «Ход королевы» был написан в 1983 году Уолтером Тевисом. В нем рассказывается история вундеркинда Бет Хармон, которая становится великой шахматисткой. Платформа Netflix выпустила сериал по мотивам романа в 2020 году, главную роль в котором сыграла Аня Тейлор-Джой. Сериал был удостоен премии «Золотой глобус» как лучший мини-сериал.