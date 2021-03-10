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Людмила Лядова, 2005 год Людмила Лядова, 2005 год

Умерла актриса Людмила Лядова

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Народная артистка РСФСР, композитор, пианистка и певица Людмила Лядова скончалась в возрасте 95 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на экс-администратора покойной Галину Горбенко.

Народная артистка РСФСР умерла в больнице. Госпитализирована Лядова была в конце февраля, у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. 7 марта представитель Людмилы Лядовой сообщал, что она почувствовала себя лучше.

Людмила Лядова после окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и др.

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