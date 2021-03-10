Скончался актер Иосиф Конопацкий

Скончался народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий, рассказала в Facebook его дочь — актриса Ирина Конопацкая.

Конопацкому было 95 лет. По словам Конопацкой, отец успел поздравить ее и внучку с Международным женским днем, а на следующий день умер. «Мой папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8 взял… и ушел…» — поделилась она.

Актер театра и кино в последние годы жил в Норвегии.

За время актерской карьеры снялся в фильмах «713-й просит посадку», «Иду на грозу», «Начальник Чукотки», «Рожденная революцией», «Не болит голова у дятла», «Время летать» и др. В один из последних раз он появился на экране в 2008 году — сыграл психиатра в девятом сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».