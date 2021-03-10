90-летний актер Николай Сморчков умер после заражения коронавирусом

Актер Николай Сморчков скончался в возрасте 90 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Союза кинематографистов России.

Известно, что перед смертью Сморчков заразился коронавирусной инфекцией. «Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами», — вспоминают о нем коллеги.

Николай Сморчков дебютировал в кино в 1951 году. Он сыграл Струкова в фильме «Сельский врач». Также снялся в фильмах «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Война и мир», «Кремлевские курсанты» и др.