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Новости культуры

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Певец Александр Маршал во время выступления на творческом вечере Григория Лепса в рамках музыкального фестиваля &laquo;ЖАРА&raquo; в Баку, 2017 год Певец Александр Маршал во время выступления на творческом вечере Григория Лепса в рамках музыкального фестиваля &laquo;ЖАРА&raquo; в Баку, 2017 год

Жена Маршала рассказала о его состоянии после обращения к врачам

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Супруга музыканта Александра Маршала Наталья Минькова рассказала о том, как он чувствует себя после обращения к врачам.

По ее словам, Маршал чувствует себя хорошо. «У Александра все в порядке», — цитирует женщину iReactor.

Сам экс-солист группы «Парк Горького» сообщения о своем здоровье не комментировал.

Ранее жена Александра Маршала опровергала информацию о его госпитализации и рассказывала, что он обратился к медикам для обследования. СМИ, в свою очередь, писали, что Маршал был якобы госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии. Утверждалось, что экс-солист группы «Парк Горького» почувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе, и врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации.

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