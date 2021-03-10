Аглая Тарасова оштрафована за участие в несогласованной акции

Актриса Дарья-Аглая Тарасова оштрафована на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной акции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Тимирязевский суд Москвы.

Актрису признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ. На заседании интересы Тарасовой представлял адвокат, самой ее в суде не было.

За «нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения» актрисе грозил штраф до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов.

Было установлено, что Тарасова вечером 2 февраля на улице Большая Дмитровка «в составе группы граждан в количестве более 500 человек, скандируя различные лозунги, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, добровольно приняла участие в несогласованном публичном массовом мероприятии». Правоохранители отметили, что на призывы прекратить противоправные действия Тарасова не реагировала, после чего была доставлена в территориальный отдел полиции.

Несогласованные акции в ряде крупных российских городов прошли в конце января и начале февраля.