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Новости культуры

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Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская

Министр культуры Крыма объяснила, почему выругалась на совещании

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Министр культуры Крыма Арина Новосельская в беседе с изданием «Крым 24» объяснила, почему выругалась на совещании по строительной отрасли, проходившем по видеосвязи.

Она уточнила, что допустила нецензурное высказывание из-за важности совещания, трансляция которого шла неидеально. «Это было очень важное для Министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры. И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались «непарламентские» выражения», — сказала Новосельская, принеся извинения.

Также министр добавила, что больше всех переживает из-за этой ситуации.

Ранее в Совфеде оценили нецензурную реплику главы минкульта региона.

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