Погиб актер из «Звездных врат» Клифф Саймон

Южноафриканский актер Клифф Саймон умер на 59-м году жизни, сообщает Deadline.

Смерть, по словам жены Клиффа Саймона, наступила 9 марта на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Актер погиб во время инцидента, связанного с занятиями кайтбордингом. «Мизерным утешением в этой трагедии для меня является то, что он был занят одним из своих самых любимых дел и умер на пляже возле воды. Это был его храм», — поделилась вдова Клиффа Саймона в социальных сетях.

Клифф Саймон начал карьеру в парижском театре «Мулен Руж». После играл в сериале «Детектив Нэш Бриджес», сыграл злодея Баала в сериале «Звездные врата: ЗВ-1».