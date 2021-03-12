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Людмила Лядова, 2005 год Людмила Лядова, 2005 год

Названа возможная дата похорон Людмилы Лядовой

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Похороны композитора и пианистки Людмилы Лядовой могут состояться на Кунцевском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

На этом кладбище погребена мать народной артистки РСФСР. «Планируют похоронить на Кунцевском кладбище. Там же, в родовом захоронении, была похоронена ее мать», — уточнил собеседник агентства.

Людмила Лядова после окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и др.

Ранее сообщалось, что похороны Людмилы Лядовой, скорее всего, пройдут 13 марта.

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