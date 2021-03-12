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Новости культуры

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Фото из клипа &laquo;Шум&raquo; украинской группы Go_A Фото из клипа &laquo;Шум&raquo; украинской группы Go_A

Зоозащитники раскритиковали украинских участников «Евровидения»

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Зоозащитники раскритиковали видеоклип на песню «Шум», с которой коллектив Go_A представит Украину на «Евровидении — 2021».

В Facebook организация UAnimals обратила внимание на то, что в клипе снялась редкая птица — курганник.

Курганник занесен в Красную книгу Украины и находится под угрозой исчезновения. Содержать такую птицу можно только при наличии соответствующих разрешительных документов, которые сейчас не выдаются. «UAnimals болеет за победу Украины на международной сцене, но эксплуатация животных — это жестоко, и стыдно, что в этом свете нашу страну увидят в мире», — написали активисты.

Музыканты пока не ответили на критику.

Ранее сообщалось, что белорусы ведут с «Евровидением» переговоры о не допущенной до конкурса песне.

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