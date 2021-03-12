Мишустин поздравил с юбилеем режиссера Андрея Смирнова

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народного артиста России, режиссера и сценариста Андрея Смирнова.

Поздравительная телеграмма в адрес празднующего 80-летие создателя «Белорусского вокзала» опубликована на сайте правительства. «Шестьдесят лет длится Ваш увлекательный диалог со зрителями. И все эти годы вы не перестаете их восхищать своим мастерством. Благодаря вам был создан один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне», — написал премьер, назвав «Белорусский вокзал» пронзительным рассказом о пережитой трагедии и важности мира.

В 1979 году Смирнов оставил режиссерскую карьеру и стал сценаристом и драматургом. Кроме того, он сыграл в фильмах «Чернов» Сергея Юрского и «Дневник его жены» Алексея Учителя.