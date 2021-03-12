В Союзе художников России с иронией оценили продажу цифровой картины за $69 млн

Председатель Союза художников России и скульптор Андрей Ковальчук заявил «Газете.Ru», что относится к продаже цифровой картины художника Beeple с аукциона за $69 млн с улыбкой. При этом он отметил, что автор произведения использовал интересные приемы.

«Я отношусь к этому с улыбкой. Здесь речь идет не о художественной ценности. Это про рынок. Кто-то сумел хорошо продать, кто-то вкладывает в него деньги, значит, кому-то это нужно. Может, художник, конечно, нашел интересные приемы, но стоимость 69 млн... вы сами понимаете. Это придуманная цена. Кто-то вкладывает в художника деньги с мыслью, что потом будут перепродавать в несколько раз дороже. Его раскрутят, сейчас начнут обсуждать в прессе и так далее», – рассказал Андрей Ковальчук.

Накануне в Лондоне аукционный дом Christie's пустил с молотка цифровую картину американского художника Майка Винкельманна, работающего под псевдонимом Beeple. За произведение под названием «Первые 5 000 дней» покупатель заплатил рекордные 69,3 миллиона долларов. Таким образом Майк Винкельманн стал третьим в списке самых дорогих художников современности. Как сообщает аукционный дом, это первая в мире работа, которая была продана на крупной площадке в виде цифровых активов на основе технологии блокчейн. Она позволяет приобрести права на товар, который существует исключительно в интернете.