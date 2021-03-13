Умерла Татьяна Кустодиева, искусствовед Эрмитажа и внучка известного художника

В возрасте 87 лет умерла искусствовед Татьяна Кустодиева, которая также являлась внучкой художника Бориса Кустодиева. Об этом сообщается на сайте Эрмитажа.

Кустодиева скончалась в пятницу, 12 марта, в Санкт-Петербурге. Она была ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, там она проработала более 60 лет.

Искусствовед являлась экспертом по итальянской живописи ХIII – ХVI веков, в частности она особое внимание посвятила творчеству художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Кроме того, Кустодиева является автором большого количества научных статей и других работ, неоднократно выступала в качестве автора эрмитажных выставок как в самом музее, так и за его пределами.