Актриса разделась на кинопремии «Сезар» в качестве протеста против COVID-мер

Французская актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения кинопремии «Сезар» в качестве протеста против ограничений для сферы культуры, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Трансляцию мероприятия вел Canal+.

Актриса вышла на сцену, чтобы вручить премию в номинации «лучшие костюмы», в костюме осла и с красной маской на лице. После речи в поддержку артистов, протестующих против ограничений, она обнажилась.

На груди Масьеро была надпись «Нет культуры – нет будущего»), а на спине – слова «Верни нам искусство, Жан». Вероятно, это было обращением к премьер-министру Франции Жану Кастексу.

12 марта в Париже прошла 46-я церемония вручения кинопремии «Сезар».