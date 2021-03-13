Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались

Американская певица Дженнифер Лопес и баскетболист Алекс Родригес расстались накануне свадьбы. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

«Алекс Родригес первым намекнул на разрыв. Он опубликовал фотографию на яхте с подписью: «Какие планы на выходные?» — сказал собеседник портала.

Причинами расставания источники называют измены со стороны Родригеса и плотный гастрольный график певицы.

Лопес и Родригес состояли в отношения четыре года. В 2019 году баскетболист сделал предложение поп-звезде. Свадьба должна была состояться в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч.