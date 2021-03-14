Актрису для съемок на МКС выберут к апрелю этого года

Кастинг на главную роль в научно-просветительском проекте Роскосмоса «Вызов» продлится до апреля, сообщает сайт kp.ru.

Отправка съемочной группы намечена на октябрь, к этому моменту все участники проекта — режиссер Клим Шипенко, актриса и дублерша — должны быть подготовлены к работе в космосе.

В подготовке съемок принимает участие Первый канал, на роль космического туриста-девушки, после первоначального отбора, претендуют 20 актрис. По сообщению сайта kp.ru, в шорт-листе находятся Ольга Кузьмина и Мария Валешная.

Главная цель проекта «Вызов» — популяризация планирующейся в 2022-2023 году программы космического туризма.

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