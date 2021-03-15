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Новости культуры

Гарри Сайлз получил первую статуэтку «Грэмми»

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Британский исполнитель Гарри Стайлс одержал первую победу на премии «Грэмми». Об этом сообщается на сайте премии.

Так, в рамках 63-й церемонии вручения награды Академии звукозаписи США певец победил в номинации «Лучшее сольное выступление в стиле поп».

Награда была вручена за композицию Watermelon Sugar, с которой Стайлз также выступил во время церемонии.

Эта награда от «Грэмми» является первой в сольной творческой карьере музыканта.

Ранее Megan Thee Stallion победила в номинации «Лучший новый исполнитель» на премии «Грэмми».

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