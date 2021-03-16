В Google объяснили ограничение доступа к фильму «Ржев. 500 дней в огне»

Компания Google объяснила введение ограничений на доступ к фильму «Ржев. 500 дней в огне» со стороны видеохостинга YouTube.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Google, доступ был ограничен из-за сцен насилия. «На видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображений мертвых тел», — уточнили в пресс-службе.

Видео доступно к просмотру на YouTube, но на него поставлено ограничение по возрасту — 18+.

16 марта Роскомнадзор направил письмо руководству Google, потребовав снять ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» в максимально короткие сроки. Фильм размещен на официальном канале российского СМИ «БелРос» на видеохостинге YouTube.

Продюсер фильма Ждан Тихонов заявил, что в фильме «Ржев. 500 дней в огне» нет сцен, пропагандирующих жестокость или насилие, или кадров, нарушающих правила YouTube.