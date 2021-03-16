Манижа пожаловалась на травлю из-за «Евровидения»

Певица Манижа Сангин (Manizha) в интервью телеведущей Ксении Собчак в передаче «Док-ток» пожаловалась на интернет-травлю, развернувшуюся после того, как она прошла национальный отбор на международный песенный конкурс «Евровидение».

По словам Манижи, ей выдвигали обвинения в оскорблении чувств. «Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого», — призналась певица.

Артистка не скрывает, что негативные комментарии ее ранят, пускай она и считает хейтерские выпады частью жизни публичных людей.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее сообщалось, что клип Манижи на канале «Евровидения» за сутки посмотрели почти миллион раз.