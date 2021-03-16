Капитаном Америкой впервые станет ЛГБТ-персонаж

Marvel Comics представит комиксы, в которых костюм Капитана Америки впервые примерит ЛГБТ-персонаж, сообщает Comicbook.

Персонаж Аарон Фишер появится в комиксах «Соединенные Штаты Капитана Америки», которые выйдут к 80-летию серии о супергерое.

Подросток Аарон Фишер, по словам авторов, — это «Капитан Америка железных дорог», защитник бездомных. Авторы героя — Джошуа Трухильо и Ян Базальдуа. «Аарон вдохновлен героями квир-сообщества: активистами, лидерами, обычными людьми, борющимися за лучшую жизнь», — говорит Трухильо.

Первый том комикса выйдет 2 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Marvel Studios разрабатывает фильм, главным героем которого станет открытый гей.