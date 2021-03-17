Начальник СИЗО, где содержался Ефремов, ответил на слухи о бунте

Начальник московского СИЗО №5 «Водник», где ранее содержался осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, ответил на слухи о якобы произошедшем в изоляторе бунте.

Члены ОНК Москвы проверили СИЗО и не нашли признаков бунта. Начальник СИЗО объяснил, что на выходных, когда мало дежурных, заключенные часто шумят и портят вещи. «Так было и на этот раз. Заключенным, которые нарушали режим, вынесены дисциплинарные взыскания. Что касается сотрудников, все живы-здоровы», — цитирует начальника «Московский комсомолец».

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что 14 марта взбунтовались девять камер, заключенные из которых якобы разбили 8 «кормушек» (проемов в двери), 8 камер видеонаблюдения, 7 смотровых глазка, 4 информационных стенда, 4 кнопки вызова сотрудников, 1 радиоприемник. Кроме того, утверждалось, что пострадал дежуривший сотрудник изолятора.

Михаил Ефремов покинул СИЗО «Водник» в конце февраля. Актера этапировали в колонию под Белгородом.