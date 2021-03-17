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Новости культуры

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Певица Анита Цой на праздничном концерте в честь дня рождения телеканала &laquo;Муз-ТВ&raquo; в Государственном Кремлевском дворце, 2016 год Певица Анита Цой на праздничном концерте в честь дня рождения телеканала &laquo;Муз-ТВ&raquo; в Государственном Кремлевском дворце, 2016 год

Анита Цой считает себя виновницей ухода Азизы из «Маски»

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Певица Анита Цой прокомментировала уход своей коллеги Азизы из вокального шоу «Маска».

Азиза скрывалась под маской Пингвина, и ее попросил об уходе Филипп Киркоров, думавший, что Пингвином являлась Анита Цой. «За Азизу стало обидно. Она очень хотела дойти до финала и приняла участие в шоу, наверное, только потому, что реально оценивала свои силы. У нее же очень хорошие голосовые данные. Поэтому она, конечно, не ожидала, что так быстро может вылететь. К тому же... из-за меня», — цитирует издание «Собеседник» артистку, назвавшую себя виновницей ухода Азизы.

По словам Аниты Цой, она общалась с певицей после «вылета». «Если бы она заранее позвонила Филиппу или дала ему какой-то намек, что Пингвин – это Азиза, то все было бы по-другому», — считает она.

В конце четвертого выпуска «Маски» рассекреченная артистка высказала недовольство тем, что именно ее лишили права продолжать участие в шоу, и ушла со сцены, отказавшись исполнять финальную песню. Ранее Азиза прокомментировала свой уход из шоу.

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