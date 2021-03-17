Волобуев анонсировал выход нового сезона «ППЧМЗ»

Режиссер Роман Волобуев в Instagram анонсировал выход второго сезона своего сериала «Просто представь, что мы знаем» («ППЧМЗ»).

По словам Волобуева, новый сезон проекта о жизни сотрудниц популярного Telegram-канала и их издателей выйдет уже в 2021 году. «Надо, Ксюш, надо», — написал в своем посте режиссер, обращаясь к одной из героинь своего шоу.

Первый четырехсерийный сезон «ППЧМЗ» вышел в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» в сентябре 2020 года. В главных ролях снялись Анфиса Черных, Рина Гришина, Катя Федина и Евгений Стычкин. В некоторых героях сериала зрители узнали современных медиаперсон.

Ранее сообщалось, что российский сериал «Триада» покажут за рубежом.