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Новости культуры

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Власти Воронежа поддержали идею установки памятника Юрию Хою

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Жители Воронежа поддержали идею установить в городе памятник основателю рок-группы «Сектор газа» Юрию Клинских (сценический псевдоним Юра Хой), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Воронежа.

В опросе в соцсетях более 25 тыс. человек (87% респондентов) высказались за установку монумента. «Это, бесспорно, будет народный памятник. Значит, здесь нет повода для споров о том, кто главнее в этом процессе. Объединяйтесь, работайте вместе и конструктивно, если хотите, чтобы в Воронеже появился этот объект, город будет помогать», — заявил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Местный житель обратился в мэрию Воронежа с предложением установить памятник в феврале 2021 года. В ответ Кстенин поручил провести опрос горожан на официальной группе и уточнил, что он бы проголосовал за памятник.

Юрий Клинских основал «Сектор газа» в Воронеже в конце 1987 года. Основатель был вокалистом и автором песен коллектива, выпустившего 15 альбомов. «Сектор газа» распался в 2000 году после смерти Клинских.

Ранее сообщалось, что дочь Клинских спела в трибьют-альбоме «Сектора Газа».

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