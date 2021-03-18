Эксперты назвали Кристиана Бэйла лучшим Бэтменом

Эксперты журнала NME назвали актера Кристиана Бэйла лучшим исполнителем роли Бэтмена в экранизациях комиксов о супергерое.

Бэйл играл человека — летучую мышь в трилогии Кристофера Нолана о «Темном рыцаре». На второй строчке расположился Адам Вест, воплотивший образ супергероя телесериале «Бэтмен» (1966-1968) и полнометражном одноименном фильме 1966 года.

На третьем месте — Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена в картинах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), «Отряд самоубийц» (2016), «Лига справедливости» (2017) и «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021).

Кроме того, в список лучших Бэтменов попали Вэл Килмер («Бэтмен навсегда»), Майкл Китон («Бэтмен», «Бэтмен возвращается»), Джордж Клуни («Бэтмен и Робин»).

На последней строчке в десятке игравших персонажа исполнителей расположился Давид Мазуз. Он появился в роли молодого Брюса Уэйна в небольшом эпиходе в сериале Netflix «Готэм».

Ранее сообщалось, что Мэтт Ривз закончил съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.