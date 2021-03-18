Умер уволенный из Метрополитен-опера за домогательства дирижер Джеймс Ливайн

Экс-худрук и бывший музыкальный директор нью-йоркского театра Метрополитен-опера Джеймс Ливайн умер на 78-м году жизни, сообщает New York Times.

Дирижер скончался 9 марта. Причины смерти артиста пока неизвестны. В последние годы жизни Джеймс Ливайн боролся со злокачественной опухолью в почке.

Ливайн работал в театре с 1976 по 2018 год. В 2017 году дирижера обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к подростку. Обвинения он считал необоснованными.

В рамках расследования по делу Ливайна в Метрополитен-опера были опрошены 70 человек. В театре сообщили, что они нашли «достоверные доказательства» того, что Ливайн предпринимал действия сексуального характера по отношению к артистам.

После внутреннего расследования было решено уволить дирижера.