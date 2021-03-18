Джоли нашла доказательства домашнего насилия со стороны Питта

Актриса Анджелина Джоли нашла доказательства домашнего насилия со стороны экс-супруга — Брэда Питта. Об этом сообщает ET со ссылкой на соответствующие судебные документы.

Утверждается, что Джоли 12 марта 2021 года предоставила суду документы, в которых заявляет, что готова предоставить доказательства того, что ее обвинения правдивы. В другом документе она якобы заявляет, что дать показания в суде готовы несовершеннолетние дети пары. «Еще один пример того, как Анджелина меняет свою историю, когда ей это необходимо. В 2016 году ее обвинение было расследовано и отклонено, никаких других инцидентов, полицейских отчетов или даже обвинений не было, пока они ей не понадобились», — скептически относится к новости анонимный источник.

Представители Джоли и Питта пока не прокомментировали появление новых судебных документов.

В 2016 году, когда пара рассталась, ФБР и представители опеки не нашли доказательств того, что Брэд Питт применял насилие по отношению к детям.

У Питта и Джоли шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли запретила детям навещать родителей Брэда Питта.