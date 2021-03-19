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Новости культуры

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Саша Грей удивила россиян традиционным борщом

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Бывшая актриса фильмов для взрослых Саша Грей на своем YouTube-канале опубликовала видео, в котором продемонстрировала приготовление традиционного борща.

В своем регулярном кулинарном выпуске «Секретный соус» она призналась, что ее часто просят приготовить борщ. Саша отметила, что блюдо было создано на Украине и позже стало популярным во всем мире. «Сейчас оно довольно распространено в таких странах, как Россия, Польша и Литва. Приготовьте ложки и миски, чтобы окунуться лицом в эту горячую и насыщенную серию», — анонсировала новый выпуск блога она.

Для приготовления супа экс-порнозвезда использовала обычные ингредиенты, слегка изменив рецепт — более мелко нарезав мясо и добавив томатную пасту. Вместе со сметаной в готовый суп Саша добавила кориандр и посетовала, что не смогла найти для борща бородинский хлеб.

Ролик удивил россиян — в комментариях к видео пользователи с русскими именами хвалят кулинарные навыки Саши Грей. «Скажи мне 10 лет назад, что я буду сидеть на ютубе и смотреть, как Саша Грей готовит борщ...», «В тот момент, как в кастрюле начало жариться мясо, я понял, что это будет чертовски интересная альтернативная версия борща», «Все славяне ждали это видео», «Саша знает, как забайтить русских», — пишут они.

Саше Грей 33 года. Из кино для взрослых она ушла в 2011 году, после написала несколько книг, гастролировала с диджей-сетами.

Ранее на Украине члены правительства приняли участие в соревновании по приготовлению борща.

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