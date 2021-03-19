Адвокаты Арми Хаммера ответили на обвинения в изнасиловании

Адвокаты Арми Хаммера опубликовали официальный ответ на обвинение актера в изнасиловании, пишет Independent.

18 марта 2021 года девушка по имени Эффи заявила, что Хаммер якобы изнасиловал и пытал ее. Обвинения адвокаты назвали возмутительными и подчеркнули, что переписка Эффи с артистом опровергает ее обвинения. «Мистер Хаммер не хотел выдать ее фетиши или необычные сексуальные предпочтения, но она сама вывела эту проблему на новый уровень, наняв адвоката и проведя публичную пресс-конференцию. Правда на стороне мистера Хаммера, и он использует возможность расставить все по местам», — сказал адвокат.

Юрист добавил, что Арми Хаммер общался с Эффи и другими сексуальными партнерами на добровольной основе и по взаимному согласию. «Ее жажда внимания и дурные советы адвокатов усложняют положение настоящих жертв сексуального насилия, надеющихся на правосудие», — заключил он.

Ранее женщина рассказала, что сексуальное преступление в отношении нее было совершено в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. Она также уточнила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Через некоторое время они якобы вступили в отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко. До этого в сети были распространены скриншоты переписок, которую Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым.