Сын Децла заявил, что его преследует незнакомец

Сын рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний заявил, что его преследует незнакомый мужчина по имени Виктор. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По его словам, неизвестный предлагает продать за две тысячи рублей фотографию его матери, постоянно звонит и пишет друзьям семьи и создает по 10-15 аккаунтов в социальной сети каждый день. Кроме того, мужчина преследует 15-летнего сына Децла.

Также Антоний опубликовал скриншоты переписок со знакомыми, которые рассказали, что неизвестный угрожает им расправой.

Ранее сообщалось, что сын Децла выпустил свой первый трек.

Децл умер в ночь со 2 на 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Причиной смерти рэпера стала острая сердечная недостаточность.