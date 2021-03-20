Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

На актера сериала «След» завели дело после угроз убийством инспектору ВАИ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Источник в правоохранительных органах рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении актера сериала «След» Андрея Лаврова, который угрожал убийством инспектору военной автоинспекции (ВАИ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник уточнил, что уголовное производство было инициировано по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», которая предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

«Он отпущен под подписку о невыезде», — добавил источник.

Ранее стало известно, что 44-летнего актера сериала «След» задержали сотрудники правоохранительных органов. Как отмечалось, Лавров угрожал ножом-бабочкой сотруднику ВАИ на Котельнической набережной.

Андрей Лавров известен по сериалу «След», где играет капитана Котова. Также он снимался в таких проектах, как «СОБР», «Балабол», «Кулагин и партнеры» и других.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.