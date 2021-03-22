Мультфильм «Райя и последний дракон» возглавил российский прокат

Мультфильм «Райя и последний дракон» снова возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, сообщил портал kinobusiness.com.

Анимационная картина Walt Disney Animation Studios о воительнице, ищущей последнего в мире дракона, собрала 107,5 млн руб.

На втором месте оказалась отечественная драма «Пальма» со 106,7 млн руб. Фильм с Виктором Добронравовым и Леонидом Басовым рассказывает о реальной истории, когда овчарка два года прождала хозяина в аэропорту.

Третьим в еженедельном рейтинге стал фильм «Никто» с 95 млн руб. По сюжету, мужчина защищает женщину от злоумышленника, и тот попадает в больницу. После этого у защитника появляются враги в криминальном мире.

Четвертую строчку заняла российская комедия «Пара из будущего» с 60 млн руб. и Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях, пятую — мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии» с 29 млн руб.