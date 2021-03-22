Авторы «Американской истории ужасов» объявили тему десятого сезона

Шоураннер Райан Мерфи в Instagram рассказал о том, чему будет посвящен десятый сезона хоррор-сериала «Американская история ужасов».

В новом сезоне под названием Double Feature («Двойной сеанс»), тизер которого опубликовал Мерфи, зрители увидят две истории, одна из которых развернется на море, другая — на песке.

Точнее тему нового сезона авторы не формулируют.

В новом сезоне вновь появятся Сара Полсон, Лили Рэйб, Эван Питерс. Кроме того, к команде проекта присоединятся Маколей Калкин, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Адина Портер, Финн Уиттрок, Фрэнсис Конрой и Анжелика Росс.

Дата премьеры сериала пока неизвестна.

«Американская история ужасов» выходит на телеканале FX с 2011 года. Каждый сезон хоррор-сериала имеет отдельный сюжет, в разных сезонах актеры проекта играют разные роли. Премьера девятого сезона шоу состоялась в 2019 году.

Ранее сообщалось, что звезда «Американской истории ужасов» впервые стала матерью.