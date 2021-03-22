Актеру сериала «След» грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы инспектору

Дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти заведено против мужчины, который с ножом преследовал инспектора ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлию Иванову. «Следственным отделом по Таганскому району (…) расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («угроза применения насилия в отношении представителя власти»)», — уточнила Иванова, добавив, что личность мужчины установлена.

Статья предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что инспектору угрожал актер сериала «След» Андрей Лавров.

Андрей Лавров известен по сериалу «След», где играет капитана Котова. Также он снимался в таких проектах, как «СОБР», «Балабол», «Кулагин и партнеры» и других.

Ранее сообщалось, что на Андрея Лаврова завели дело после угроз убийством инспектору ВАИ.