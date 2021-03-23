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Новости культуры

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Грузинский советский актер театра и кино, актер Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели Кахи Давидович Кавсадзе. Фото из коллекции Нино Мелия, 2005 год Грузинский советский актер театра и кино, актер Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели Кахи Давидович Кавсадзе. Фото из коллекции Нино Мелия, 2005 год

Врач рассказала о состоянии звезды «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе

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Клинический директор Первой университетской клиники Тбилиси Лали Турдзеладзе рассказала, что грузинский актер, звезда фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе, который ранее был госпитализирован с двусторонней пневмонией, все еще находится в реанимационном отделении, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что состояние актера стабильно тяжелое. По ее словам, артист вылечился от коронавируса и выписался из медицинского учреждения. «Но COVID-19 активизировал прежние заболевания, обострил их, и все связалось друг с другом», — добавила Турдзеладзе.

В ноябре 2020 года 85-летний Кавсадзе был госпитализирован с коронавирусом, от которого вскоре излечился.

17 февраля стало известно, что артиста госпитализировали в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией. Позже сообщалось, что он идет на поправку.

Кахи Кавсадзе с 1959 года является актером театра Руставели. Он сыграл Черного Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни», а также играл в картинах «Мелодии верийского квартала», «Древо желаний», «Покаяние» и других.

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