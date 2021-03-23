«Хочет быть папой Тони и моим любовником»: мать Децла пожаловалась на сталкера

Мать покойного рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) Ирина пожаловалась на преследования сталкера.

В интервью изданию Teleprogramma.pro она сообщила, что два года назад незнакомец начал активно писать ее семье в социальных сетях. Он представлялся другом Децла и предлагал помощь. «В какой-то момент он предложил мне заняться сексом. Я возмутилась: «Виктор, если вы действительно друг моего сына, то ведете себя странно», — вспоминает Ирина.

Преследователь регулярно создает в соцсетях новые страницы, когда старые оказываются в «черном списке», выяснил адреса семьи Децла и публикует сделанные в этом районе фото. Кроме того, он пишет сыну Децла Тони. «На логичное возмущение Тони: «Что ты трешься возле нас?», Виктор отвечает: «Я хочу быть твоим отцом и тереться о твою маму». Это еще больше накаляет ситуацию. Внук пытается защитить маму, меня», — говорит Ирина.

Она предполагает, что мужчина живет с матерью, и не исключает, что придется пообщаться с ней или обратиться в полицию. «Я так поняла, что он хочет быть мужем Юлии, папой Тони и моим любовником. Я женщина в возрасте, по его мнению, меня нужно ублажать. Звонит по пять раз в день и молчит в трубку», — признается Ирина, добавляя, что угроз жизни от сталкера не поступало.

Ранее сын Децла заявил, что его преследует незнакомец.

Децл умер в ночь со 2 на 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Причиной смерти рэпера стала острая сердечная недостаточность.