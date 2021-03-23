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Новости культуры

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Капитан команды КВН «Сборная РУДН» решил стать депутатом Госдумы

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Капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев будет баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», сообщает РИА «Новости».

В Telegram-канале партии выбор кандидата объясняют тем, что Тарбаев «знает проблемы и запросы молодых людей». «Уверены, он сможет выступить своеобразным переводчиком с канцелярского языка законодательных актов на понятный язык сообществ, объединений и субкультур», — поделились мнением его коллеги.

Выдвигаться Тарбаев планирует в Москве.

Артист развивает политическую карьеру уже несколько лет. С октября 2019 года по ноябрь 2020 года Тарбаев был заместителем председателя правительства республики — постоянного представителя Калмыкии при президенте России. в ноябре 2020 года он уволился по собственному желанию. До 2017 года был членом Общественной палаты, сейчас председательствует в совете НКО «Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений».

Ранее сообщалось, что звезда КВН и сериала «Интерны» Азамат Мусагалиев стал ведущим музыкального шоу.

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