Киркоров оспорил в суде запрет на въезд в Литву

Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров решил оспорить запрет на въезд в Литву в Вильнюсском окружном административном суде. Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу коллегии адвокатов «Добровинский и партнеры» Александра Добровинского.

«Благодаря тому, что прошлым обращением в суд нам удалось «выманить» решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать, как это ни смешно звучит, в этом же суде. На сегодняшний день нами подготовлено заявление для подачи в вильнюсский суд», — отметил Добровинский.

По его словам, с помощью заявления они хотят еще раз напомнить, что Киркоров — это человек искусства и «не стоит мстить ему за придуманные обиды на нашу страну через песни о любви».

«Страна, которая идет на подобные ухищрения, унижает прежде всего себя саму и своих граждан», — добавил он.

Ранее Филипп Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву в течение пяти лет в Вильнюсском окружном административном суде.

Певца внесли в «черный список» на въезд в Литву 19 января 2021 года. МИД страны утверждал, что посещавший Крым артист «распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине».

20 января стало известно, что Киркоров будет судиться с Литвой из-за внесения в «черный список».