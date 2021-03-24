Суд отказал в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо

Пресненский суд Москвы отказался изменить меру пресечения для племянника Тельмана Исмаилова Заура Марданова — главного обвиняемого по делу о похищении певца Авраама Руссо.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Костанянца. «Судья отказала следователю в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения с залога на арест и экстрадировать отказалась, дело выделила в отдельное производство. Все, нет его в деле теперь», – подчеркнул он.

Сейчас Марданов находится во Франции и объясняет свою невозможность присутствовать в суде пандемией. Адвокат указывает на то, что рейсы из Франции летают регулярно, и привел в пример самого Руссо, который прилетел из Нью-Йорка, чтобы дать показания. В частности, артист заявил, по словам адвоката, что экс-владелец Черкизовского рынка «Тельман Исмаилов хотел, чтоб он стал его рабом, чтобы отдавал ему деньги от концертов».

Рассмотрение дела будет продолжено 26 апреля.

Поскольку дело в отношении Мардасова выделено в отдельное производство, в деле будет два фигуранта: Владимир Гусаков и Эльяр Дамиров. Им грозит до 12 лет заключения по обвинению в похищении человека.

Противоправные действия в отношении Авраама Руссо были совершены в январе 2004 года, когда, по данным следствия, Исмаилов заманил Руссо в московский ресторан «Прага», после чего сопроводил его в свой кабинет, где артиста «насильно удерживали и избивали», требуя вступить с Исмаиловым в «договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях». После, по данным следствия, его отвезли в особняк Исмаилова.

Ранее Московский городской суд отменил постановление об освобождении от наказания фигурантов уголовного дела о похищении Руссо.