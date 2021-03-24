Хелен Миррен сыграет злодейку в продолжении «Шазама!»

Актриса Хелен Миррен сыграет злодейку в продолжении супергеройского фильма «Шазам!» по комиксам DC, передает Deadline.

75-летняя Хелен Миррен сыграет Гесперу, дочь Атласа. Кроме того, в супергеройском сиквеле снимутся Рейчел Зеглер и Закари Ливай. Фильм будет называться Shazam! Fury of the Gods («Шазам! Ярость богов»).

Режиссером картины снова станет Дэвид Ф. Сандберг, сценарий напишет Генри Гайден, также работавший над предыдущим «Шазамом!»

Премьера сиквела «Шазама!» состоится в 2023 году.

Хелен Миррен — обладательница премий «Оскар» и BAFTA за роль в фильме «Королева», обладательница театральных премий «Тони» и «Оливье» за роль британской королевы в спектакле The Audience.

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