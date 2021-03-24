Иосиф Пригожин поддержал критику Моргенштерна Нурмагомедовым

Иосиф Пригожин заявил «Газете.Ru», что музыка Моргенштерна не имеет отношения к культуре. Музыкальный продюсер выразил сожаление, что культуру затмил шоу-бизнес. По его мнению, такая музыка стала популярна, поскольку на нее есть спрос.

«Я не соотношу музыку Шнура, Моргенштерна со словом культура. Они к культуре не имеют никакого отношения. Они имеют прямое отношение к шоу-бизнесу, они зарабатывают деньги. Не нужно путать культуру и бизнес. Культура – само слово значит, что мы пропагандируем здоровые ценности. А мат не может быть центром вселенной, инструментом и орудием. Я воспитывался в другой среде, родился там же, где Хабиб Нурмагомедов, где со взрослыми разговаривают на «вы», где дети почитают своих родителей. Мне сложно разговаривать с детьми на том языке, на котором разговаривают сегодня у Моргенштерна. Боюсь, что поздно что-либо менять, потому что ящик Пандоры давно уже открыт. Я давно бью тревогу, если это происходит, значит, это востребовано. Массовые мероприятия и стадионы забивают сегодня именно такие люди», – отметил Пригожин.

Продюсер призвал обратить внимание на музыкальные чарты, отметив, что во всем мире их возглавляют похожие песни.

«Если вы посмотрите на Itunes первую десятку или vk.com, вы поймете. Вы послушайте то, что там, разрешено то, что не запрещено. Запретный плод всегда сладок. Запрещая, мы не приобретем. Нам нужно делать это модой», – добавил Пригожин.

Ранее рэпера Моргенштерна раскритиковали бойцы смешанного стиля ММА Александр Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов. Последний заявил, что исполнитель своим творчеством внушает детям аморальные ценности.